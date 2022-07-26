Кори Гауфф провела выставочный матч. Её соперница пришла на игру с маленьким ребёнком
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Двукратная финалистка турниров «Большого шлема» 18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф провела выставочный матч в Атланте (США) с соотечественницей Тэйлор Таунсенд.
Гауфф одержала победу над оппоненткой со счётом 6:3, 6:3, 6:3. Её соперница Тэйлор Таунсенд была заменой отказавшейся от матча канадки Лейлы Фернандес. Фернандес снялась с игры из-за травмы ноги, которая помешала ей продолжить сезон.
Таунсенд сопровождал её 19-месячный сын Адин. Теннисистка совсем недавно вернулась в тур после его рождения.
Для Гауфф это был первый матч после поражения в третьем круге Уимблдона — 2022 от соотечественницы Аманды Анисимовой (25-й номер рейтинга WTA) в трёх сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 1:6.
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