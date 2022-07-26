Кирьос и Коккинакис прошли во второй круг турнира в Атланте в парном разряде
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Австралийский теннисист Ник Кирьос прошёл во второй круг хардового турнира в Атланте в парном разряде. В паре с соотечественником Танаси Коккинакисом он обыграл французов Эдуарда Роже-Васслена и Николя Маю.
Кирьос и Коккинакис одержали победу со счётом 7:6 (10:8), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Роже-Васслена и Маю пять эйсов, две двойные ошибки, пять реализованных брейк-поинтов из шести. Кирьос и Коккинакис двадцать раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт.
Во втором круге австралийцы встретятся с победителями матча Гонсало Эскобар (Эквадор) / Хантер Риз (США) — Равен Класен (ЮАР) / Марсело Мело (Бразилия).
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