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Даниил Медведев показал свою новую стильную ракетку

Даниил Медведев показал свою новую стильную ракетку
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Чемпион US Open 2021 года, первая ракетка мира Даниил Медведев в своих социальных сетях показал свою новую ракетку.

Новая ракеткой Медведева стала ракетка от бренда Tecnifibre, а именно TFight305.

Фото: из социальных сетей бренда Tecnifibre

Напомним, что недавно Даниил россиянина Марата Сафина по количеству недель во главе рейтинга ATP. 18 июля, Медведев начал девятую неделю в ранге первой ракетки мира, что является повторением рекорда России в мужском одиночном разряде, который ранее (в 2000 и 2001 году) установил Сафин.

Медведев впервые возглавил рейтинг ATP в начале 2022 года. Тогда он пробыл лидером три недели, после чего отдал первое место 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу.

Скоро на корте Даниила с новой ракеткой мы можем увидеть на турнире в Лос-Кабосе (Мексика), который стартует 1 августа.

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