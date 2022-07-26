Российский теннисист провёл тренировку с Рафаэлем Надалем в его академии

Российский теннисист, выступающий на юниорском уровне, Ярослав Дёмин провёл тренировку с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем в его академии в Манакоре (Испания).
Фото: из социальных сетей Ярослава Дёмина
«Практика с Рафой невероятная. Спасибо академии Надаля за такую возможность», — написал Ярослав у себя в социальных сетях.
Ярославу 16 лет. Он успел выиграть юниорский Кубок Дэвиса в составе сборной России в 2021 году.
Надаль 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема», что является рекордом. Рафаэль был вынужден сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота. В полуфинале испанец должен был встретиться с австралийцем Ником Кирьосом, который в финале уступил сербу Новаку Джоковичу.
- 26 июля 2022
-
13:44
-
13:02
-
12:43
-
12:07
-
10:37
-
10:14
-
08:57
-
08:34
-
08:25
-
08:06
-
00:22
-
00:10
- 25 июля 2022
-
23:56
-
22:57
-
22:36
-
22:18
-
21:48
-
21:41
-
21:09
-
20:57
-
20:39
-
20:01
-
18:59
-
18:22
-
17:44
-
17:28
-
16:21
-
16:19
-
12:37
-
12:01
-
11:00
-
10:15
-
08:32
-
07:46
-
07:45