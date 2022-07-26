Российский теннисист провёл тренировку с Рафаэлем Надалем в его академии

Российский теннисист, выступающий на юниорском уровне, Ярослав Дёмин провёл тренировку с испанским теннисистом Рафаэлем Надалем в его академии в Манакоре (Испания).

Фото: из социальных сетей Ярослава Дёмина

«Практика с Рафой невероятная. Спасибо академии Надаля за такую возможность», — написал Ярослав у себя в социальных сетях.

Ярославу 16 лет. Он успел выиграть юниорский Кубок Дэвиса в составе сборной России в 2021 году.

Надаль 22 раза побеждал на турнирах «Большого шлема», что является рекордом. Рафаэль был вынужден сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота. В полуфинале испанец должен был встретиться с австралийцем Ником Кирьосом, который в финале уступил сербу Новаку Джоковичу.