Бенуа Пэр: блин, давно я не смотрел в рейтинг. Похоже, мне придётся снова играть
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Французский теннисист Бенуа Пэр в своих социальных сетях признался, что давно не смотрел в рейтинг ATP, в котором позиции француза ухудшились из-за его неважных выступлений.
«Блин, давно я не смотрел в рейтинг. Похоже, мне придётся снова играть», — написал Бенуа Пэр в социальных сетях.
Сейчас Пэр находится на 94-й строчке в рейтинге ATP. Максимальная позиция в карьере для француза — 11-я (11 января 2016 года). Бенуа может вылететь за пределы первой сотни рейтинга, если неудачно выступит на хардовом турнире в Атланте. Француз в первом круге этого турнира встретится с американцем Дженсоном Бруксби сегодня, 26 июля.
До этого Бенуа Пэр провалился на Уимблдоне, проиграв в первом круге французу Кентену Алису со счётом 6:4, 1:6, 2:6, 4:6.
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