Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Праге

Российская теннисистка Анастасия Потапова (59-я в рейтинге WTA) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв китаянку Синьюй Ван (79-я в рейтинге WTA).

Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Синьюй Ван ни одного эйса, четыре двойные ошибки, ни одного реализованного брейк-поинта из трёх. Потапова однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из 11 возможных.

Во втором круге Анастасия Потапова встретится с китаянкой Чжу Линь, которая, в свою очередь, обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:1, 6:1.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 25 июля, а завершится 31 июля.