Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Праге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (59-я в рейтинге WTA) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв китаянку Синьюй Ван (79-я в рейтинге WTA).
Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Синьюй Ван ни одного эйса, четыре двойные ошибки, ни одного реализованного брейк-поинта из трёх. Потапова однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из 11 возможных.
Во втором круге Анастасия Потапова встретится с китаянкой Чжу Линь, которая, в свою очередь, обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:1, 6:1.
Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 25 июля, а завершится 31 июля.
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