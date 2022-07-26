Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Праге

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Праге
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова (59-я в рейтинге WTA) вышла во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Праге (Чехия), обыграв китаянку Синьюй Ван (79-я в рейтинге WTA).

Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. На счету Синьюй Ван ни одного эйса, четыре двойные ошибки, ни одного реализованного брейк-поинта из трёх. Потапова однажды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-поинта из 11 возможных.

Во втором круге Анастасия Потапова встретится с китаянкой Чжу Линь, которая, в свою очередь, обыграла россиянку Виталию Дьяченко со счётом 6:1, 6:1.

Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 25 июля, а завершится 31 июля.

Прага. 1-й круг
26 июля 2022, вторник. 13:40 МСК
Синьюй Ван
79
Китай
Синьюй Ван
С. Ван
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Анастасия Потапова
59
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022