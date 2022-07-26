Арина Соболенко выложила пляжное фото

Шестая ракетка мира 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. На снимке спортсменка, одетая в купальник, загорает на пляже.
«С выходных. Это я. Расслабляюсь», — подписала она фотографию.
Фото: из личного архива арины соболенко
Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские теннисисты, пропустила Уимблдон 2022 года из-за отстранения со стороны организаторов. Травяной турнир «Большого шлема» в связи с отстранением россиян и белорусов проходил без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA.
Уимблдон 2022 года закончился 10 июля. В мужском одиночном разряде победил ставший 21-кратным чемпионом ТБШ серб Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Новак Джокович берёт уроки капоэйры:
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