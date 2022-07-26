Арина Соболенко опубликовала новое фото в купальнике. Его сделал муж и тренер Кудерметовой

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях новое фото с пляжа.

«Теннисный загар… Обожаю», — подписала снимок Соболенко, при этом отметив, что в роли её фотографа выступил супруг и тренер россиянки Вероники Кудерметовой Сергей Демёхин.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В данный момент Соболенко находится в США, где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропустила Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок прошёл без начисления рейтинговых баллов. Его выиграла представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Первым стартом Соболенко после вынужденной паузы станет турнир WTA-500 в Сан-Хосе (США), который пройдёт с 1 по 7 августа.