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Кудерметова — Соболенко: с такой фоткой можно и на обложку!

Кудерметова — Соболенко: с такой фоткой можно и на обложку!
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19-я ракетка мира, российская теннисистка Вероника Кудерметова забавно отреагировала на новое фото с пляжа шестого номера рейтинга, белоруски Арины Соболенко. Снимок сделал муж и тренер Кудерметовой Сергей Демёхин.

Кудерметова: Мне кажется, на обложку с такой фоткой можно!
Соболенко: Это ты просто не выставляешь работы Сержа, так бы переплюнула меня!
Кудерметова: Скоро исправлюсь. Фотограф – огонь.
Соболенко: Это точно! Я готова быть моделью Демёхина.
Кудерметова: эмодзи «огонь».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Кудерметова и Соболенко готовятся к выступлению на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа на хардовом покрытии. Для обеих теннисисток они станут первыми после вынужденного пропуска Уимблдона-2022.

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