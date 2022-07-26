Повзрослевший сын Виктории Азаренко тренируется с мамой. Видео

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко опубликовала в социальных сетях видео с совместных тренировок с шестилетним сыном Лео.

«Люблю делиться своими активностями с Лео! Когда он присоединяется к моим тренировкам и практикам на корте, наступает классное время для общения. Я осознаю то, как внимательно наши дети следят за тем, что мы делаем, так забавно видеть, что Лео хочет быть частью этого», — подписала видео Азаренко.

В данный момент Азаренко готовится к выступлению на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США). Соревнования пройдут на хардовом покрытии с 1 по 7 августа. Виктория не выходила на корт с «Ролан Гаррос» — 2022. Белоруска приняла решение полностью пропустить травяной сезон из-за отстранения от Уимблдона-2022.