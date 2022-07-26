Путинцева попросила мужа Кудерметовой устроить ей фотосессию. Вероника отреагировала

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева отреагировала на новое пляжное фото шестой ракетки мира, белоруски Арины Соболенко. Эффектный снимок сделал муж и тренер россиянки Вероники Кудерметовой Сергей Демёхин.

Путинцева: можно мне тоже фотосессию (эмодзи – «смех до слёз»)? Плачу.

Кудерметова: три эмодзи «смех до слёз».

Соболенко: мы открываем бизнес, мы будем делать бабки.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Кудерметова и Соболенко готовятся к выступлению на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Соревнования пройдут с 1 по 7 августа на хардовом покрытии. Для обеих теннисисток они станут первыми после вынужденного пропуска Уимблдона-2022. Путинцева же планирует открыть сезон на харде турниром категории WTA-1000 в Торонто (Канада).