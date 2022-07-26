Фритц: всё ещё верю, что смогу обыграть Надаля. Для этого нужно будет спуститься в ад

12-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, как воспринял поражение от 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля в четвертьфинале Уимблдона-2022. На следующий день после победы Надаль снялся с турнира.

«Это был грандиозный матч, и я мечтал о нём. На старте турнира посмотрел сетку и понял, что могу встретиться с ним в четвертьфинале, я сказал себе: «Я хочу этот четвертьфинал!», и я его получил, я играл хорошо. У меня были шансы, всё могло сложиться иначе. Конечно, проигрывать – это всегда отстой. После того как матч закончился, я сидел там и мне хотелось плакать. Я никогда себя так не чувствовал после поражения. Я всё ещё верю, что его можно обыграть, только чтобы сделать это, нужно спуститься в ад», — приводит слова Фритца We Lovе Tennis.