«Он сказал мне немного отдохнуть». Свитолина сфотографировалась со своим псом в бассейне

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото со своим псом. Свитолина позирует вместе с питомцем в бассейне.
«Визз сказал мне немного отдохнуть», — подписала Свитолина снимок, добавив эмодзи «выдра».
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.
27-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.
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