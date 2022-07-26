«Он сказал мне немного отдохнуть». Свитолина сфотографировалась со своим псом в бассейне

Бывшая третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпиады-2020 украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях милое фото со своим псом. Свитолина позирует вместе с питомцем в бассейне.

«Визз сказал мне немного отдохнуть», — подписала Свитолина снимок, добавив эмодзи «выдра».

Фото: из личного архива Элины Свитолиной

Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

27-летняя Свитолина — чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.