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Российская теннисистка — о запрете играть в Эстонии: и вы скажете, что это справедливо?

Российская теннисистка — о запрете играть в Эстонии: и вы скажете, что это справедливо?
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Российская теннисистка Элина Захарова (1374-й номер в рейтинге WTA) раскритиковала решение властей Эстонии запретить россиянам и белорусам участвовать в профессиональных теннисных турнирах на территории этой страны.

Захарова была заявлена на турнир W25 в Пярну (Эстония), который стартует 8 августа. Из-за бана Элину автоматически убрали из заявочного листа соревнований.

«И вы скажете, что это реально справедливо? Запомните это, когда будете говорить, как плохо дискриминировать кого-то. Спорт должен быть вне политики», — приводит слова Захаровой «Большой теннис Украины» со ссылкой на социальные сети теннисистки.

Исполняющая обязанности министра культуры Эстонии мотивировала решение отстранить россиян тем, что
«спорт никоим образом не отделён от политики».

Ранее решение о бане россиян и белорусов также приняли власти Латвии.

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