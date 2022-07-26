«Офигенная». Елена Веснина оценила пляжное фото Арины Соболенко

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, российская теннисистка Елена Веснина отреагировала на новое фото с пляжа шестого номера рейтинга, белоруски Арины Соболенко. «Теннисный загар… Обожаю», — подписала фото Арина.
Фото: из личного архива Арины Соболенко
«Вот я тут на загар, честное слово, вообще не смотрела… Офигенная», — написала Веснина в комментариях, добавив эмодзи «огонь».
«Спасибо, дорогая», — ответила Елене Соболенко, использовав эмодзи «поцелуй» и «смех до слёз».
Напомним, на летних Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония) Веснина завоевала серебряную награду в миксте, её партнёром по паре был Аслан Карацев. После выступления на Олимпиаде Елена ни разу не выходила на корт.
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