Доминик Тим уверенно обыграл россиянина Шевченко в первом круге турнира в Кицбюэле

21-летний российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В матче первого круга Шевченко (LL) уступил чемпиону US Open – 2020, австрийцу Доминику Тиму со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Шевченко ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Тима ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем раунде Тим сразится с соотечественником Себастьяном Офнером (Q).

Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд, отказавшийся защищать титул, сославшись на повреждение.