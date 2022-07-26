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Доминик Тим уверенно обыграл россиянина Шевченко в первом круге турнира в Кицбюэле

Доминик Тим уверенно обыграл россиянина Шевченко в первом круге турнира в Кицбюэле
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21-летний российский теннисист Александр Шевченко не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В матче первого круга Шевченко (LL) уступил чемпиону US Open – 2020, австрийцу Доминику Тиму со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Шевченко ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Тима ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 13.

В следующем раунде Тим сразится с соотечественником Себастьяном Офнером (Q).

Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд, отказавшийся защищать титул, сославшись на повреждение.

Кицбюэль. 1-й круг
26 июля 2022, вторник. 20:40 МСК
Александр Шевченко
157
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Доминик Тим
199
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
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