Глава ATP раскрыл некоторые детали создания сериала о теннисе от Netflix

Глава АТР Андреа Гауденци раскрыл некоторые детали готовящегося сериала от стримингового сервиса Netflix о теннисном сезоне 2022 года.

«Мы хотим увеличить популярность тенниса. Мы покажем много закулисных моментов тура, другие стороны игроков: кто они, чем занимаются и что означает круглый год профессионально заниматься теннисом.

Я никогда не был большим поклонником Формулы-1, но просмотр сериала Drive to Survive пробудил во мне интерес. Во мне загорелась искра, мне захотелось смотреть каждую гонку, чтобы ещё точнее понять характеры.

Мы занимаемся развлекательным бизнесом, хотим рассказывать истории. Прямые трансляции матчей не могут быть единственным нашим продуктом. Сегодня около 50% потребления приходится не на прямые трансляции событий. Зачастую зрители присоединяются к историям через социальные сети. Вы смотрели «Последний танец» про Майкла Джордана? После него я больше стал смотреть матчи НБА!» — приводит слова Гауденци Tennis 365.