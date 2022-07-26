В ATP назвали примерную дату выхода сериала о закулисье теннисного сезона от Netflix

Глава АТР Андреа Гауденци предположил, когда популярнейший стриминговый сервис Netflix выпустит документальный сериал о закулисье теннисного сезона — 2022. О запуске производства стало известно в начале 2022 года.

Сериалом занимается компания Box To Box Films, а исполнительным продюсером работает Джеймс Гэй-Рис, стоящий за сериалом «Formula 1. Драйв выживания». Съёмки начались с Открытого чемпионата Австралии – 2022.

«Названия у сериала пока нет, или они ещё не сказали нам об этом. Точной даты выхода тоже пока нет. Я предполагаю, что он будет запущен ближе к концу года или перед Открытым чемпионатом Австралии – 2023, чтобы подогреть интерес к новому сезону», — приводит слова Гауденци Tennis 365.