Ник Кирьос снялся с турнира в Атланте в одиночном разряде

47-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос снялся с турнира в Атланте (США) в одиночном разряде. Сообщается, что спортсмен пожаловался на боли в колене. При этом Кирьос надеется продолжить выступления в парном разряде с Танаси Коккинакисом.

«Хотел бы сказать, что я очень расстроен тем, что не могу сегодня выступать. Я выиграл этот турнир один раз. Знаете ли, я показываю лучший теннис в своей карьере. Всё, чего мне хотелось, — выйти и показать вам, ребята, шоу и понять, на что я способен. Но сегодня я не смогу показать свой лучший теннис.

Мне очень жаль, но я не теряю надежды. Возможно, я смогу продолжить выступления с Танаси на этой неделе», — приводит слова Ника The Age.

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