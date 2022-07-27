«Очень странные ощущения». 16-летний россиянин — о поражении от Надаля на тренировке

16-летний российский теннисист Ярослав Дёмин рассказал, как потренировался с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем в его академии. По словам Дёмина, он проиграл Надалю со счётом 4:7.
«Хочу сказать, что, когда ты начинаешь играть с Надалем, появляются небольшие нервы от того, что это Надаль. Первые пару розыгрышей ты не понимаешь, как летит мяч. Я также играл с другими профессиональными теннисистами, например, с Мунаром, и там понимаешь его уровень игры. Но, когда играешь с Надалем, непонятно куда полетит мяч. Появляются очень странные ощущения.
Потом мы с ним играли розыгрыши, и Надаль просто не ошибался, он делал только удары навылет. Мы играли до семи очков: вводишь мяч в центр, соперник отвечает тебе в центр, и начинается розыгрыш. Я проиграл ему со счётом 4:7, он почти все мячи забил навылет. Очень круто и прикольно», — цитирует Дёмина ТАСС.
Фото: из личного архива ярослава дёмина
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