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Доминик Тим признался, что нервничал перед матчем с Александром Шевченко

Доминик Тим признался, что нервничал перед матчем с Александром Шевченко
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Победитель Открытого чемпионата США 2020 года австрийский теннисист Доминик Тим признался, что нервничал перед матчем первого круга грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) с россиянином Александром Шевченко.

«Я очень, очень нервничал, хотя в последние недели ситуация становится всё лучше и лучше, но я всё ещё не такой, как два или три года назад, когда всё как-то шло само собой. Моя цель сегодня состояла в том, чтобы показать хорошее шоу, показать хороший теннис этой удивительной публике, и я счастлив, что мне это удалось», — приводит слова Тима ATP Tour.

Тим одержал победу со счётом 4:6, 2:6. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Во втором круге Доминик сразится с соотечественником Себастьяном Офнером.

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Теги Теннис ATP Доминик Тим •••

Заглавное фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Источник: ATP Tour

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