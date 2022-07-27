16-летний российский теннисист рассказал о совете от Надаля после совместной тренировки

16-летний российский теннисист Ярослав Дёмин рассказал, как потренировался с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем в его академии. По словам Дёмина, который проиграл Надалю со счётом 4:7, Рафаэль дал ему совет.

«Он сказал, что я пока ещё юн, что мне нужно больше работать над физическими данными и над техникой удара справа. Он для меня живой пример.

Рафаэль выиграл 22 турнира «Большого шлема» — и всё равно выкладывается на сто процентов на корте. Я его вижу в фитнес-зале, как он трудится и реально работает», — приводит слова российского спортсмена ТАСС.

Также посмотрите видео, как белорусская теннисистка Арина Соболенко играет в волейбол на пляже: