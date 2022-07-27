Двукратный обладатель ТБШ назвал Лоренцо Музетти лучшим итальянским теннисистом

Бывший итальянский теннисист, двукратный победить «Ролан Гаррос» (1959, 1960) Никола Пьетранджели назвал 20-летнего Лоренцо Музетти лучшим итальянским теннисистом и рассказал о его сильных сторонах.

«По моему мнению, это тот итальянец, который лучше всех играет в теннис. Мне он очень нравится, потому что он очень техничен и играет меньше с силой, что отличает его от других и напоминает игроков моего времени. Фантастика. Он напоминает мне нас, старых игроков, и нет предела тому, куда он может попасть.

(После победы над Алькарасом в финале турнира в Гамбурге) Я позвонил Музетти, чтобы выразить ему свои комплименты. Я, должно быть, сказал «браво» 10 раз. Он был фантастическим. Он играл как чемпион», — приводит слова Пьетранджели Tennis Head.