В ФТР оценили шансы российских теннисистов на травяном «Мастерсе»

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы российских теннисистов на возможном травяном турнире «Мастерс».

«Мы рождены на грунте, а игра на траве — это остро атакующий теннис. У нас пока только Даня Медведев научился хорошо держаться на ней. Но перевоспитать всех на траву мы не сможем, полоса и климат не те. Да и столько кортов нет из-за отсутствия должного финансирования. Поэтому мы и ведём подготовку детей до 14 лет на арендованных кортах, а потом стараемся распихивать их в другие страны.

Травяное покрытие — это дань традициям, так как на траве исторически играют в Индии, Зимбабве, Австралии, Англии. Если есть возможность подобной тренировки перед Уимблдоном на траве — это замечательно. Я уверен, что подобная практика на «Мастерс» приживётся. Это же совершенно другой уровень тенниса по просмотру, более динамичный и атакующий», — приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Напомним, руководитель ATP Андреа Гауденци заявил, что в календаре может появиться новый турнир серии «Мастерс». Причём речь идёт о соревнованиях, которые будут проходить на траве.