Даниил Медведев занял восьмое место в рейтинге по призовым ATP в сезоне-2022

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оказался на восьмой строчке в списке теннисистов, заработавших наибольшее количество призовых в сезоне-2022, опубликованном Protennislive. Медведев заработал $ 2 539 882 с начала сезона.

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв оказался на 12-м месте. На его счету $ 2 135 343. Возглавляет список 22-кратный чемпион ТБШ Рафаэль Надаль ($ 6 376 536).

Лидеры ATP по призовым в сезоне-2022

1. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 6 376 536.

2. Карлос Алькарас (Испания) — $ 4 542 538.

3. Новак Джокович (Сербия) — $ 4 239 527.

4. Стефанос Циципас (Греция) — $ 3 726 968.

5. Каспер Рууд (Норвегия) — $ 3 029 045.

6. Тейлор Фритц (США) — $ 2 701 985.

7. Александр Зверев (Германия) — $ 2 678 178.

8. Даниил Медведев (Россия) — $ 2 539 882.

9. Хуберт Хуркач (Польша) — $ 2 458 313.

10. Ник Кирьос (Австралия) — $ 2 206 529…

12. Андрей Рублёв (Россия) — $ 2 135 343…

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