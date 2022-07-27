Греческий теннисист, четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас вернулся к тренировкам после Уимблдона-2022.
На тренировке Циципас занимался вместе со своим братом Петросом Циципасом под руководством отца — Апостолоса Циципаса. Четвёртая ракетка мира проводит сбор на базе академии Патрика Муратоглу, тренера румынки Симоны Халеп и экс-тренера Серены Уильямс.
Фото: из социальных сетей академии Муратоглу
Фото: из социальных сетей академии Муратоглу
На Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу, который впоследствии добрался до финала. В первом раунде Циципас обыграл швейцарца Александера Ричарда, а во втором — австралийца Джордана Томпсона. Титул завоевал 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.
Высшее достижение Стефаноса Циципаса на мэйджорах — выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года.
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