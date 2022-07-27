Кэмерон Норри назвал Даниила Медведева игроком, на которого ему интереснее всего смотреть
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Полуфиналист Уимблдона 2022 года, 13-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри поделился мнением о чемпионе US Open 2021 года, лидере рейтинга ATP россиянине Данииле Медведеве. По словам Норри, который потренировался с Медведевым во Франции, Даниил для него тот игрок, за которым интереснее всего наблюдать.
«Мы были во Франции с Даниилом Медведевым, и это было здорово. Он тот игрок, на которого мне интереснее всего смотреть. Мой тренер всегда пишет сообщения лучшим игрокам с предложениями потренироваться, чтобы можно было иметь большую свободу действий с топ-игроками, когда добиваешься успеха», — приводит слова британца Tennis 365.
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