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Кэмерон Норри назвал Даниила Медведева игроком, на которого ему интереснее всего смотреть

Кэмерон Норри назвал Даниила Медведева игроком, на которого ему интереснее всего смотреть
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Полуфиналист Уимблдона 2022 года, 13-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри поделился мнением о чемпионе US Open 2021 года, лидере рейтинга ATP россиянине Данииле Медведеве. По словам Норри, который потренировался с Медведевым во Франции, Даниил для него тот игрок, за которым интереснее всего наблюдать.

«Мы были во Франции с Даниилом Медведевым, и это было здорово. Он тот игрок, на которого мне интереснее всего смотреть. Мой тренер всегда пишет сообщения лучшим игрокам с предложениями потренироваться, чтобы можно было иметь большую свободу действий с топ-игроками, когда добиваешься успеха», — приводит слова британца Tennis 365.

Медведев побил рекорд Сафина. Он теперь возглавляет рейтинг ATP дольше, чем все россияне Медведев побил рекорд Сафина. Он теперь возглавляет рейтинг ATP дольше, чем все россияне

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