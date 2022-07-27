Кэмерон Норри рассказал о словах об Уимблдоне Даниила Медведева, отстранённого от турнира
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Полуфиналист Уимблдона 2022 года, 13-я ракетка мира, британский теннисист Кэмерон Норри рассказал, что первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, которого, как и других россиян и белорусов, отстранили от Уимблдона, почти ничего не сказал ему о турнире, кроме того, что смотрел его полуфинал с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем.
«Он не спрашивал об Уимблдоне, и я ничего не спрашивал его об этом. Я не хотел поднимать этот вопрос. Он сказал, что смотрел мой матч с Джоковичем, вот и всё», — приводит слова Норри Mailplus.
Напомним, в финале Уимблдона Новак Джокович обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
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