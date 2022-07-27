Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Американские сербы написали открытое письмо Джо Байдену, чтобы Джокович сыграл на US Open

Американские сербы написали открытое письмо Джо Байдену, чтобы Джокович сыграл на US Open
Комментарии

Сербско-американский избирательный альянс (SAVA) обратился с открытым письмом к президенту США Джо Байдену, чтобы тот разрешил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, не желающему прививаться, сыграть на Открытом чемпионате США. Об этом сообщает Politika.rs. В настоящее время иностранцы, не прививавшиеся от коронавируса, не имеют права въезжать в США.

Авторы письма ссылаются на указ Байдена, в одном из статей которого говорится об освобождении некоторых иностранных граждан от действующих ковид-протоколов, если считается, что это отвечает национальным интересам США.

US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. В 2021 году Джокович дошёл до финала турнира, где в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали

Арина Соболенко играет в волейбол на пляже:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022