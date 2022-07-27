Американские сербы написали открытое письмо Джо Байдену, чтобы Джокович сыграл на US Open

Сербско-американский избирательный альянс (SAVA) обратился с открытым письмом к президенту США Джо Байдену, чтобы тот разрешил 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу, не желающему прививаться, сыграть на Открытом чемпионате США. Об этом сообщает Politika.rs. В настоящее время иностранцы, не прививавшиеся от коронавируса, не имеют права въезжать в США.
Авторы письма ссылаются на указ Байдена, в одном из статей которого говорится об освобождении некоторых иностранных граждан от действующих ковид-протоколов, если считается, что это отвечает национальным интересам США.
US Open пройдёт с 29 августа по 11 сентября. В 2021 году Джокович дошёл до финала турнира, где в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву.
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