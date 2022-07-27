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Россиянин Иван Гахов стал лаки-лузером в Кицбюэле

Россиянин Иван Гахов стал лаки-лузером в Кицбюэле
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Россиянин Иван Гахов попал в основную сетку грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) как лаки-лузер.

После того как нидерландец Таллон Грикспор (6-й номер посева), который заменил итальянца Маттео Берреттини (2), снялся с турнира, его место занял 25-летний Гахов. Для Гахова это дебют на уровне основной сетки турнира АТР. Гахов в эти минуты играет с немцем Янником Ханфманом.

Кицбюэль. 2-й круг
27 июля 2022, среда. 14:00 МСК
Янник Ханфман
140
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		2  
3 		2  
         
Иван Гахов
315
Россия
Иван Гахов
И. Гахов

Ханфман вышел во второй круг на отказе Геральда Мельцера, который при счёте 6:4, 1:1 снялся с матча из-за травмы.

Напомним, Гахов не сумел преодолеть финальную стадию квалификации к турниру, уступив в трёх сетах Геральду Мельцеру со счётом 3:6, 6:3, 3:6.

ATP-250. Кицбюэль. Сетка

В Кицбюэле Гахов стал вторым лаки-лузером из России после Александра Шевченко, который днём ранее уступил австрийцу Доминику Тиму — 4:6, 2:6.

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