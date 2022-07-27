Баутиста-Агут уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), обыграв австрийца Юрия Родионова.
Баутиста-Агут одержал победу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Родионова три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Баутиста-Агут шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти возможных.
В четвертьфинале испанец встретится с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Жоау Соуза (Португалия).
Призовой фонд турнира в Кицбюэле составил € 534 555. Турнир начался 25 июля, а завершится 30 июля. Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд.
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