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Баутиста-Агут уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле

Баутиста-Агут уверенно вышел в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
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Испанский теннисист Роберто Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), обыграв австрийца Юрия Родионова.

Баутиста-Агут одержал победу со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. На счету Родионова три эйса, три двойные ошибки и ни одного брейк-пойнта. Баутиста-Агут шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из десяти возможных.

В четвертьфинале испанец встретится с победителем пары Иржи Легечка (Чехия) — Жоау Соуза (Португалия).

Призовой фонд турнира в Кицбюэле составил € 534 555. Турнир начался 25 июля, а завершится 30 июля. Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд.

Кицбюэль. 2-й круг
27 июля 2022, среда. 13:55 МСК
Роберто Баутиста-Агут
20
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Юрий Родионов
145
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов
Комментарии
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