Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал турнира в Праге в парном разряде
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Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал хардового турнира в Праге в парном разряде, обыграв Екатерину Горгодзе (Грузия) и Викторию Томову (Болгария).
Потапова и Сизикова одержали победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Горгодзе и Томовой один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. Потапова и Сизикова однажды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Потапова и Сизикова сыграют с парой Моника Никулеску (Румыния) — Виктория Кужмова (Словакия). Матч состоится завтра, 28 июля.
Напомним, на этом же турнире Анастасия Потапова в одиночном разряде вышла во второй круг.
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