Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал турнира в Праге в парном разряде

Российские теннисистки Анастасия Потапова и Яна Сизикова вышли в четвертьфинал хардового турнира в Праге в парном разряде, обыграв Екатерину Горгодзе (Грузия) и Викторию Томову (Болгария).

Потапова и Сизикова одержали победу со счётом 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. На счету Горгодзе и Томовой один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из 10. Потапова и Сизикова однажды подали навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали шесть брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Потапова и Сизикова сыграют с парой Моника Никулеску (Румыния) — Виктория Кужмова (Словакия). Матч состоится завтра, 28 июля.

Напомним, на этом же турнире Анастасия Потапова в одиночном разряде вышла во второй круг.