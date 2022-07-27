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Россиянин Иван Гахов уступил во втором круге турнира в Кицбюэле

Россиянин Иван Гахов уступил во втором круге турнира в Кицбюэле
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25-летний российский теннисист Иван Гахов не сумел обыграть немца Янника Ханфмана во втором круге грунтового турнира категории АТР-250 в Кицбюэле (Австрия).

Ханфман одержал победу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Ханфман восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Гахова шесть эйсов, пять двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов из 10.

Отметим, что Гахов занял место Таллона Грикспора (шестой номер посева), который снялся с турнира, и впервые в своей карьере провёл матч в основной сетке на уровне АТР.

В третьем раунде Ханфман сыграет с Себастьяном Офнером или Домиником Тимом.

Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составляет € 534 555.

Кицбюэль. 2-й круг
27 июля 2022, среда. 14:00 МСК
Янник Ханфман
140
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
3 		7 7 4
         
Иван Гахов
315
Россия
Иван Гахов
И. Гахов
Комментарии
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