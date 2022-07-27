Россиянин Иван Гахов уступил во втором круге турнира в Кицбюэле

25-летний российский теннисист Иван Гахов не сумел обыграть немца Янника Ханфмана во втором круге грунтового турнира категории АТР-250 в Кицбюэле (Австрия).
Ханфман одержал победу со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 33 минуты. Ханфман восемь раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. На счету Гахова шесть эйсов, пять двойных ошибок и ноль реализованных брейк-пойнтов из 10.
Отметим, что Гахов занял место Таллона Грикспора (шестой номер посева), который снялся с турнира, и впервые в своей карьере провёл матч в основной сетке на уровне АТР.
В третьем раунде Ханфман сыграет с Себастьяном Офнером или Домиником Тимом.
Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составляет € 534 555.
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