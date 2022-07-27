Ига Свёнтек стартовала на турнире в Варшаве с уверенной победы

Польская теннисистка Ига Свёнтек одержала победу в первом круге грунтового турнира в Варшаве (Польша). Соперницей Свёнтек, занимающей первое место в рейтинге WTA, была 82-я ракетка мира Магдалена Фрех из Польши. Свёнтек выиграла со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Свёнтек два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Фрех два эйса и три двойные ошибки. Брейк-пойнтов у неё не было.

Во втором круге Свёнтек сыграет с представительницей Румынии Габриэлой Талабой Ли, которая попала в основную сетку турнира как лаки-лузер и одержала победу в первом раунде над киприоткой Ралукой Джорджаной Шербан со счётом 3:6, 6:2, 7:5.