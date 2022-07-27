«Снова за работу!» Рафаэль Надаль показал, как тренируется на харде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки на хардовом покрытии в своей академии.
«Снова за работу!» — подписал фото Надаль, добавив эмодзи «бицепс».
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Напомним, 36-летний Надаль был вынужден сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота. По пути к полуфиналу он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, литовца Ричардаса Беранкиса, итальянца Лоренцо Сонего, голландца Ботика ван де Зандсхулпа и американца Тейлора Фритца. В полуфинале испанец должен был встретиться с австралийцем Ником Кирьосом. Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович.
Ранее Надаль подтвердил своё участие в «Мастерсе» в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа.
- 27 июля 2022
-
19:10
-
18:31
-
18:18
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:33
-
16:37
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:20
-
14:06
-
12:58
-
12:24
-
11:57
-
11:18
-
11:03
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:01
-
09:37
-
09:25
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:54
-
00:37
- 26 июля 2022
-
23:31
-
23:22
-
22:53
-
22:11
-
21:59
-
20:58