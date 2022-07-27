«Снова за работу!» Рафаэль Надаль показал, как тренируется на харде

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с тренировки на хардовом покрытии в своей академии.

«Снова за работу!» — подписал фото Надаль, добавив эмодзи «бицепс».

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Фото: из личного архива Рафаэля Надаля

Напомним, 36-летний Надаль был вынужден сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота. По пути к полуфиналу он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло, литовца Ричардаса Беранкиса, итальянца Лоренцо Сонего, голландца Ботика ван де Зандсхулпа и американца Тейлора Фритца. В полуфинале испанец должен был встретиться с австралийцем Ником Кирьосом. Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович.

Ранее Надаль подтвердил своё участие в «Мастерсе» в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа.