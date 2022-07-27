Адриано Панатта раскритиковал Карлоса Алькараса за проигранный финал в Гамбурге

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года итальянский теннисист Адриано Панатта прокомментировал неожиданное поражение 19-летнего испанца Карлоса Алькараса в финале турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

Напомним, Алькарас (1) со счётом 4:6, 7:6 (8:6), 4:6 проиграл итальянцу Лоренцо Музетти.

«Когда он сталкивается с топ-игроком, то выкладывается на максимум и выглядит очень сильным, но, когда он играет с теннисистом, который на бумаге является аутсайдером по сравнению с ним, Алькарас становится каким-то растерянным. Это не то, что он может себе позволить, такое время прошло. В том числе потому, что, как мы видели, вы платите за такие матчи высокую цену», — приводит слова Панатты Gazzetta Dello Sport.