Алёна Фомина и Екатерина Яшина вышли в полуфинал турнира в Праге в парном разряде

Российские теннисистки Алёна Фомина и Екатерина Яшина вышли в полуфинал хардового турнира в Праге (Чехия) в парном разряде, обыграв Виталию Дьяченко (Россия) и Оксану Калашникову (Грузия).
Фомина и Яшина одержали победу — 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. На счету Дьяченко и Калашниковой один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Фомина и Яшина однажды подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из девяти.
В полуфинале Фомина и Яшина сыграют с победительницами завтрашнего матча Виктория Кужмова (Словакия) / Моника Никулеску (Румыния) — Анастасия Потапова (Россия) / Яна Сизикова (Россия).
Напомним, в первом круге Фомина и Яшина победили своих соперниц со счётом 7:5, 7:5.
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