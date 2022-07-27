Ник Кирьос: если бы в финале Уимблдона мне противостоял не Джокович, я бы одержал победу

47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос поделился впечатлениями от первого в своей карьере финала на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде. Напомним, Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Уимблдона-2022 со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7).
Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Какой главный урок ты извлёк из своего первого финала на «Шлеме»?» — спросил один из подписчиков.
«Честно говоря, по моим ощущениям, мой первый финал «Шлема» был впечатляющим, в следующий раз я попробую немного обуздать свои эмоции. Буду действовать спокойнее, хотя понимаю, как много было поставлено на карту. Чувствую, что, если бы в финале мне противостоял не Джокович, а любой другой игрок, с тем, как я подавал в тот день, я бы одержал победу», — ответил Ник.
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