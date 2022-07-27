Кирьос: люди путают мою уверенность в себе с высокомерием, не знают, через что я прошёл

47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул на мотивы своего вызывающего поведения на публике.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Почему тебе постоянно необходимо быть таким дерзким?» — спросил один из подписчиков.

«Люди склонны путать мою уверенность в себе с высокомерием, потому что они понятия не имеют, через что я прошёл», — ответил Ник.

Ранее Кирьос признавался, что в детстве подвергался буллингу со стороны сверстников из-за лишнего веса.

27-летний Кирьос – финалист Уимблдона-2022, чемпион шести турниров на уровне ATP, победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.