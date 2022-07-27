Кирьос: люди путают мою уверенность в себе с высокомерием, не знают, через что я прошёл
Поделиться
47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос намекнул на мотивы своего вызывающего поведения на публике.
Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Почему тебе постоянно необходимо быть таким дерзким?» — спросил один из подписчиков.
«Люди склонны путать мою уверенность в себе с высокомерием, потому что они понятия не имеют, через что я прошёл», — ответил Ник.
Ранее Кирьос признавался, что в детстве подвергался буллингу со стороны сверстников из-за лишнего веса.
27-летний Кирьос – финалист Уимблдона-2022, чемпион шести турниров на уровне ATP, победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.
Комментарии
- 27 июля 2022
-
20:47
-
20:37
-
19:33
-
19:27
-
19:10
-
18:31
-
18:18
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:33
-
16:37
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:20
-
14:06
-
12:58
-
12:24
-
11:57
-
11:18
-
11:03
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:01
-
09:37
-
09:25
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:54
-
00:37
- 26 июля 2022
-
23:31
-
23:22
Партнерский контент