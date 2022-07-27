Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира в Кицбюэле

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В матче второго круга Тим не без труда обыграл соотечественника Себастьяна Офнера (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Встреча продлилась 1час 59 минут. Тим три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Офнера три эйса, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Тима станет представитель Германии Янник Ханфман.

Отметим, что Тим выигрывал домашний турнир в 2019 году. 28-летний Доминик — двукратный финалист грунтового турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос».