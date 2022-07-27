Бывшего тренера и бойфренда Софьи Кенин дисквалифицировали на 12 лет за договорняки
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Международное агентство по профессиональной этике в теннисе (ITIA) на 12 лет дисквалифицировало нидерландского тренера Макса Вендерса за участие в договорных матчах. Вендерса также лишили права заниматься любой профессиональной деятельностью, связанной с теннисом, и оштрафовали на $ 12 тыс.
В ходе детального расследования была подтверждена причастность Вендерса к договорным матчам в апреле 2021 года. К каким конкретно, не уточняется. Сам Макс сознался, а также сообщил, что «уничтожал улики».
Примечательно, что Вендерс с апреля по ноябрь 2021 года являлся личным тренером чемпионки Открытого чемпионата Австралии – 2020 и финалистки «Ролан Гаррос» американки Софьи Кенин. Также отмечалось, что Вендерса и Кенин связывали романтические отношения.
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