Ник Кирьос заявил, что в следующем году планирует стать отцом

47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что планирует стать родителем.

Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Я люблю тебя, когда у нас будут дети?» — вероятнее всего, спросила Ника его девушка Костин Хатци.

«В следующем году», — ответил ей австралиец.

Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.

27-летний Кирьос – чемпион шести турниров на уровне ATP, победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.