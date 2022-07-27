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Сестра Циципаса показала милое детское фото Стефаноса с братьями

Сестра Циципаса показала милое детское фото Стефаноса с братьями
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Елизавет Циципас, младшая сестра четвёртой ракетки мира грека Стефаноса Циципаса, опубликовала милое семейное фото в честь дня рождения их брата Петроса. Сегодня, 27 июля, ему исполнилось 22 года. Петрос, как и брат, является профессиональным теннисистом и часто выступает со Стефаносом в парном разряде.

Напомним, Стефанос, Петрос, Елизавет, а также ещё один брат, Павлос, – дети советской и греческой теннисистки Юлии Сальниковой и тренера Апостолоса Циципаса, внуки советского футболиста Сергея Сальникова.

Фото: из личного архива Елизавет Циципас

На Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего круга, где проиграл австралийцу Нику Кирьосу, который впоследствии стал финалистом. Высшее достижение грека на мэйджорах — выход в финал «Ролан Гаррос» 2021 года. Тогда он в пяти сетах проиграл Джоковичу, Новак отыгрался с 0:2 по сетам.

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