Аслан Карацев проиграл 80-й ракетке мира на старте турнира в Кицбюэле

37-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).
В матче второго круга Карацев (4) уступил представителю Сербии Душану Лайовичу (80-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6. Аслан пропустил первый раунд благодаря высокому номеру посева. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Карацев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Лайовича восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
В следующем раунде Лайович сразится с австрийцем Филипом Мисоличем (WC).
Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
- 27 июля 2022
-
22:29
-
21:43
-
21:31
-
21:13
-
20:47
-
20:37
-
19:33
-
19:27
-
19:10
-
18:31
-
18:18
-
18:12
-
17:54
-
17:36
-
17:33
-
16:37
-
16:29
-
15:22
-
14:36
-
14:20
-
14:06
-
12:58
-
12:24
-
11:57
-
11:18
-
11:03
-
10:49
-
10:39
-
10:21
-
10:01
-
09:37
-
09:25
-
09:17
-
08:33
-
08:26