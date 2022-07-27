Аслан Карацев проиграл 80-й ракетке мира на старте турнира в Кицбюэле

37-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В матче второго круга Карацев (4) уступил представителю Сербии Душану Лайовичу (80-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6. Аслан пропустил первый раунд благодаря высокому номеру посева. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Карацев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Лайовича восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Лайович сразится с австрийцем Филипом Мисоличем (WC).

Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.