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Аслан Карацев проиграл 80-й ракетке мира на старте турнира в Кицбюэле

Аслан Карацев проиграл 80-й ракетке мира на старте турнира в Кицбюэле
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37-я ракетка мира российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия).

В матче второго круга Карацев (4) уступил представителю Сербии Душану Лайовичу (80-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 3:6. Аслан пропустил первый раунд благодаря высокому номеру посева. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Карацев два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету Лайовича восемь эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В следующем раунде Лайович сразится с австрийцем Филипом Мисоличем (WC).

Призовой фонд соревнований в Кицбюэле составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд.

Кицбюэль. 2-й круг
27 июля 2022, среда. 20:00 МСК
Душан Лайович
80
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		3  
         
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
До 3-го подряд четвертьфинала Карацев не дотянулся. Но он всё ближе к зоне посева US Open До 3-го подряд четвертьфинала Карацев не дотянулся. Но он всё ближе к зоне посева US Open
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