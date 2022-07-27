Ник Кирьос ответил, часто ли игроки проявляют к нему неуважение в раздевалке

47-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос раскрыл, как другие теннисисты относятся к нему в раздевалках.
Кирьос проводил в своих социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ». «Много ли игроков проявляют к тебе неуважение в раздевалке?» — спросил один из подписчиков. «Нет», — ответил австралиец.
Ранее Ник принял участие в Уимблдоне-2022. В дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» 27-летний Кирьос проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.
27-летний Кирьос – чемпион шести турниров на уровне ATP, победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде. Лучшей позицией Ника в рейтинге ATP на данный момент является 13-е место.
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