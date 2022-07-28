Янник Синнер с уверенной победы стартовал на турнире ATP-250 в Умаге

10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 31 июля.

В стартовом для себя матче Синнер (2) обыграл представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Синнер один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мунара один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За место в полуфинале Синнер поборется с другим испанцем, Роберто Карбальес-Баэной.

Призовой фонд турнира в Умаге составил € 534 555. Его действующим чемпионом является 19-летний испанец Карлос Алькарас.