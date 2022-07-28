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Янник Синнер с уверенной победы стартовал на турнире ATP-250 в Умаге

Янник Синнер с уверенной победы стартовал на турнире ATP-250 в Умаге
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10-я ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер уверенно вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Умаге (Хорватия), который продлится до 31 июля.

В стартовом для себя матче Синнер (2) обыграл представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:4, 6:4. Встреча продлилась 1 час 56 минут. Синнер один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Мунара один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.

За место в полуфинале Синнер поборется с другим испанцем, Роберто Карбальес-Баэной.

Призовой фонд турнира в Умаге составил € 534 555. Его действующим чемпионом является 19-летний испанец Карлос Алькарас.

Умаг. 2-й круг
27 июля 2022, среда. 22:15 МСК
Хауме Мунар
59
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Янник Синнер
10
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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