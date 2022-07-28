Чемпионка US Open Эмма Радукану начала сотрудничество с россиянином Дмитрием Турсуновым

Чемпионка US Open – 2021, 10-я ракетка мира британка Эмма Радукану наняла российского специалиста Дмитрия Турсунова для помощи в подготовке к защите титула на Открытом чемпионате США, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты Эммы на соревнованиях покажутся её команде удовлетворительными, Дмитрий останется в тренерском штабе британки на всю американскую серию.

С августа 2021 года Турсунов тренировал эстонку Анетт Контавейт. С ним она выиграла пять турниров на уровне WTA, а также поднялась на вторую строчку мирового рейтинга. В начале июня стороны сообщили о расставании, которое Контавейт связала с проблемами визового характера. Также Турсунов известен сотрудничеством с белоруской Ариной Соболенко. С россиянином Арина впервые вошла в топ-10 мирового рейтинга.