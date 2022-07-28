Появилось фото с тренировки Эммы Радукану под руководством Дмитрия Турсунова

В социальных сетях появилось одно из первых фото с тренировки чемпионки US Open – 2021, 10-й ракетки мира британки Эммы Радукану под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова.
Ранее о начале сотрудничества Радукану с Турсуновым сообщило британское издание Daily Mail. По его информации, Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты Эммы на соревнованиях покажутся её команде удовлетворительными, Дмитрий останется в тренерском штабе британки на всю американскую серию.
Отметим, что в текущем сезоне лучшим результатом Радукану является четвертьфинал на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). На всех трёх состоявшихся мэйджорах Эмма не доходила дальше второго круга.
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