Появилось фото с тренировки Эммы Радукану под руководством Дмитрия Турсунова

В социальных сетях появилось одно из первых фото с тренировки чемпионки US Open – 2021, 10-й ракетки мира британки Эммы Радукану под руководством российского специалиста Дмитрия Турсунова.

Ранее о начале сотрудничества Радукану с Турсуновым сообщило британское издание Daily Mail. По его информации, Турсунов будет сопровождать Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США), который пройдёт с 1 по 7 августа. Если результаты Эммы на соревнованиях покажутся её команде удовлетворительными, Дмитрий останется в тренерском штабе британки на всю американскую серию.

Отметим, что в текущем сезоне лучшим результатом Радукану является четвертьфинал на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия). На всех трёх состоявшихся мэйджорах Эмма не доходила дальше второго круга.