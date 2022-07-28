Янник Синнер признался, что никогда не бывал в барах и на вечеринках

10-я ракетка мира 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об особенностях своего воспитания.

«Без поддержки семьи всё это было бы невозможно. Они научили меня быть обычным тихим парнем, вне корта я ничем не занимаюсь. Я люблю картинг, готовить барбекю и тусоваться с друзьями.

Бары и вечеринки? Нет, я никогда там не бывал. На самом деле я не из тех, кто занимается подобным. Семья научила меня быть хорошим человеком, а потом уже профессионалом своего дела. В этом году я начал читать много книг о спорте, таких как биографии Ибрагимовича, Линдси Вонн, сейчас переключился на Леброна. Мне особенно нравится делать это после ужина, когда я уставший и засыпаю», — приводит слова Синнера Tennis World USA.