Янник Синнер признался, что никогда не бывал в барах и на вечеринках
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10-я ракетка мира 20-летний итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об особенностях своего воспитания.
«Без поддержки семьи всё это было бы невозможно. Они научили меня быть обычным тихим парнем, вне корта я ничем не занимаюсь. Я люблю картинг, готовить барбекю и тусоваться с друзьями.
Бары и вечеринки? Нет, я никогда там не бывал. На самом деле я не из тех, кто занимается подобным. Семья научила меня быть хорошим человеком, а потом уже профессионалом своего дела. В этом году я начал читать много книг о спорте, таких как биографии Ибрагимовича, Линдси Вонн, сейчас переключился на Леброна. Мне особенно нравится делать это после ужина, когда я уставший и засыпаю», — приводит слова Синнера Tennis World USA.
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