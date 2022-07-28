Тейлор Фритц высказался о снятии Рафаэля Надаля перед полуфиналом Уимблдона с Кирьосом

12-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц рассказал, что думает по поводу отказа 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля выйти на полуфинал Уимблдона 2022 года с австралийцем Ником Кирьосом. Напомним, в четвертьфинале Надаль обыграл как раз Фритца, однако снялся перед полуфиналом из-за 7-миллиметрового разрыва мышцы живота.

«Он имел право сняться. Он обыграл меня. Вот и всё.

У меня чувство, что у меня нет права расстраиваться из-за этого. Можно придерживаться менталитета жертвы — мол, я проиграл, но всё равно заслужил выход в полуфинал, — но я так не считал», — приводит слова Фритца Daily Express.

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